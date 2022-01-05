بتهمة 'الرشوة'.. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق

وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد (29) بتاريخ هذا اليوم2022/1/5/ اصدرت محكمة جنايات الرصافة الحكم على المتهم رعد محسن غازي الحارس (الوكيل السابق لوزارة الكهرباء) بالسجن ستة سنوات وغرامة 10ملايين دينار عراقي وفق القرار 160لسنة 1983 وذلك لتلقيه رشى مالية واحالة المشاريع التابعة لوزارة الكهرباء لشركات بالباطن".

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الاربعاء، حكما بالسجن 6 سنوات على الوكيل السابق لوزارة الكهرباء، وذلك لتلقيه رشى مالية واحالة المشاريع التابعة لوزارة الكهرباء لشركات بالباطن.

محمد يوسف

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