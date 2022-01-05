انت الان تتابع خبر ضباب وأمطار.. الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "من المتوقع تساقط زخات مطر خفيفة تتحول في بعض الاحيان الى رعدية، كما سيتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا".

وأضافت الهيئة، إن "طقس نهاية الاسبوع سيكون صحوا مع بعض الغيوم، بينما ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا".



وادناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للايام الاربعة المقبلة: