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أسعار النفط تعاود الانخفاض

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بغداد - ياسين صفوان - تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن كانت قد صعدت أمس واخترقت مستوى 80 دولارا للبرميل، بعدما قررت "أوبك+" الحفاظ على مسارها لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي.
وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.10% إلى 76.91 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.10% أيضا إلى 79.92 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".


وقررت مجموعة "أوبك+" أمس رفع "لمستوى الإجمالي للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في فبراير 2022، وذلك بحسب الاتفاق.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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