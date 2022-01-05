انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الانخفاض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن كانت قد صعدت أمس واخترقت مستوى 80 دولارا للبرميل، بعدما قررت "أوبك+" الحفاظ على مسارها لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي.