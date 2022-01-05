شكرا لقرائتكم خبر عن دهس صور زعيم مليشيا الحوثي بالأقدام .. لحظة دخول أبطال ألوية العمالقة شبوة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة دخول أبطال ألوية العمالة لمحافظة شبوة اليمنية، وتحريرها من مليشيا الحوثي. ويظهر مقطع الفيديو أبطال ألوية العمالقة، وهم يقومون بإزالة صور زعيم الحوثيين ” عبد الملك الحوثي”، ويدهسونها بأقدامهم، ويهتفون ” الله اكبر”. يأتي هذا في الوقت، الذي أعلن فيه تحالف دعم الشرعية عن إسقاط مسيرة حوثية بالمحافظة. دخول ألوية_العمالقة الجنوبية مدينة النقوب غربي شبوة

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