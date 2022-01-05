وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

توفي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، الشيخ صالح محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية بعد معاناة مع المرض.



وقالت أسرة الشيخ اللحيدان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" إنا لله وإنا إليه راجعون، أحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة الإسلامية في وفاة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد اللحيدان، رحمه الله رحمة واسعة، والصلاة على شيخنا اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض".

وكان الشيخ اللحيدان تعرض لأزمة صحية قبل أسابيع دخل على أثرها المستشفى، وتصدر اسمه وقتها الترند، وسط تفاعل عدد كبير من الدعاة والمشاهير من نبأ مرض الشيخ على تويتر حيث انهالت التغريدات التي تدعو له بالشفاء.