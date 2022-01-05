شكرا لقرائتكم خبر عن لو موظف حكومة إزاى تتظلم على نتيجة التقويم الوظيفى وفقا لقانون الخدمة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، أن لكل موظف تقويم أداء يحدد ترقيته ومدى إمكانية توليه وظائف قيادية وغيرها من الامتيازات، وفى نفس الوقت منح القانون الحق للموظف فى التظلم على نتيجة تقويم الأداء الوظيفى من خلال عدة خطوات يجب أن يتبعها الموظف للتظلم والجهات المنوط العرض عليها التظلم.

وجاءت الخطوات الخاصة بتقديم التظلم وفقا لما نص عليه القانون ولائحته التنفيذية كالتالى:-

حق للموظف فى التظلم على تقويم الأداء الخاص به فى حالة إحساسه بالظلم في التقرير السنوى له، وفرق القانون بين الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية والوظائف القيادية، من حيث الجهة التى سيتقدم بها الموظف لعرض تظلمه.

1- التظلم على التقويم السنوي هو حق أصيل للموظف سواء كان في وظيفة قيادية أو وظيفة تكرارية.

2-القانون منح الموظف مدة 15 يوما لتقديم التظلم عقب الإعلان عن تقويم الأداء الوظيفي.

3- فيما يخص الوظائف التكرارية فإن التظلم يقدم إلي اللجنة المشكلة من الجهة المختصة لبحث التظلمات.

4- بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية فإن التظلمات تقدم إلى السلطة المختصة مباشرة.

5- وحدد القانون مدة السلطات المختصة للإعلان عن نتيجة التظلم، وهي فترة 60 منذ تقديم التظلم على تقويم الأداء الوظيفى من قبل الموظف.