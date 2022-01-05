شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 91 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 91 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، انخفاضا من 175 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 41 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 108 قبل يوم.

كانت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد والذي تخضع عاصمته شيان لإغلاق في محاولة للسيطرة على انتشار المرض.

وسجلت الصين أيضا 71 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 54 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى نهاية يوم الثلاثاء 102932 إصابة مؤكدة.