العراق.. قصف صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد الدولي بعد ساعات من احباط طائرات مسيرة

تعرض مطار بغداد الدولي (غرب العاصمة العراقية)، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، إلى هجوم بصواريخ "كاتيوشا"، بعد أقل من 48 ساعة من إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على المطار الذي يضم قاعد "فيكتوريا" الأميركية.



وقالت مصادر أمنية إن أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت في محيط المطار، دون أن تبين أن كان الهجوم قد تسبب بحدوث خسائر بشرية أو اضرار مادية، لافتة إلى قيام قوات أمنية بالانتشار في محيط المطار تحسبا لأي هجمات جديدة.



وأشارت المصادر إلى سماع صوت صفارات الإنذار تطلق داخل قاعدة "فيكتوريا" الأميركية التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.



وذكرت منصات مقربة من الفصائل العراقية المسلحة أن الصواريخ انطلقت من منطقة حي الجهاد المجاورة لمطار بغداد، موضحة أنها استهدفت بناية البريد العسكري التابع للجيش الأميركي في قاعدة "فيكتوريا".



وتعرضت قاعدة عين الأسد بمحافظة الانبار غربي إلعراق، التي يوجد فيها مستشارون تابعون للتحالف الدولي، الثلاثاء، إلى هجوم بطائرتين مسيرتين، بحسب خلية الاعلام الأمني العراقية التي قالت إن "الطائرتين اسقطتا خارج محيط القاعدة دون خسائر".



وقبل ذلك، تعرضت قاعدة "فيكتوريا"، الاثنين، لهجوم بطائرتين مسيرتين تحملان مواد متفجرة، لكن منظومة الدفاع الجوي CRAM التابعة للقاعدة الأميركية تمكنت من إسقاط الطائرتين، دون أي أضرار بشرية أو حتى مادية. وأثرت عملية مهاجمة القاعدة الأميركية على هبوط الطيران المدني في مطار بغداد الدولي بعض الوقت، خشية من وجود طائرات مسيرة أخرى.



وتجددت الهجمات على قواعد عسكرية توجد فيها قوات أميركية بالتزامن مع إحياء أنصار قوى وفصائل مسلحة في العراق الذكرى الثانية لاغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي"أبو مهدي المهندس، في 3 يناير/كانون الثاني 2020، بغارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي.



(العربي الجديد)