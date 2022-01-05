شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يؤكد أن موانئ القرصنة والإرهاب «أهداف عسكرية مشروعة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل قوات تحالف دعم الشرعية استهداف ميليشيات الحوثي بجبهات القتال في مأرب وشبوة، إلى جانب مراكز إطلاق الطائرات المسيرة بمطار صنعاء الدولي، فيما قالت قيادة القوات المشتركة بقيادة المملكة: إن السفينة الإماراتية اعترضها الانقلابيون في الممر المائي الدولي، لافتة إلى اعتبار هذه الأعمال الإرهابية تقوض الأمن المائي وتهدد الملاحة البحرية والتجارة العالميتين، وشددت على أن جميع الموانئ التي تنطلق منها وتؤوي عمليات القرصنة والاختطاف «أهداف عسكرية مشروعة».

القرصنة والاختطاف

وبحسب ما أوردته «واس»، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي: إنه وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتعرض سفينة الشحن التجاري (روابي) للقرصنة والاختطاف والسطو المسلّح في مساء يوم الأحد أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة، هو عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف.

وأوضح المالكي أن تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف انطلقت من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية بالممر البحري الدولي، مما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة، باعتبار «روابي» سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة (سقطرى) بعد انتهاء مهمته الإنسانية، والذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة.

وأضاف «إن نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني و(دليل سان ريمو) للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار، ولا تؤمن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويضا لأمن الممرات المائية وتهديدا مباشرا للملاحة البحرية والتجارة العالمية».

جرائم وانتهاكات

وبيّن المتحدث الرسمي باسم التحالف أن هذا العمل الإجرامي الخطير يتنافى مع روح ونصوص اتفاق ستوكهولم للعام 2018، لافتا إلى مواصلة الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران لكافة أنواع الانتهاكات التي تجاوزت (30.527).

وشدد بضرورة إخلاء الميليشيا سبيل السفينة «روابي» من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي، وفي حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح وعناصر القرصنة البحرية التي حدثت سيجعلها أهدافا عسكرية مشروعة وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف عن تنفيذ 36 عملية استهداف ضد الميليشيا في محافظة شبوة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأكد التحالف في بيان أن عمليات الاستهداف قضت على 185 إرهابيا حوثيا فيما دمرت 23 آلية عسكرية، كما نفذ 9 عمليات استهداف ضد الانقلابيين في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتجددت المعارك على الجبهة الجنوبية في مأرب أمس الثلاثاء، كما واصلت ألوية العمالقة بالجيش اليمني تقدمها باتجاه بيحان في محافظة شبوة، ملحقة خسائر كبيرة بميليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك بمشاركة طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن والمدفعية.