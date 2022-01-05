شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص داعيًا لوضع ضوابط للمشاهدة: الدول الأوروبية منعت أعمال تدعو للعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير الخليج 365، أنه يجب وضع ضوابط معينة للمشاهدة، موضحا أن العديد من الدول الأوروبية منعت أعمال تدعو للعنف، معلقا على الرقابة على الأعمال الفنية، قائلا: "فيه ناس بتروح يوتيوب تشوف أغاني مهرجانات معينة، وفيه أفلام بتمجد الإرهاب".

وأضاف رئيس تحرير الخليج 365، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن هناك مواقع تنتج للإرهابيين، واللي عايز يشوف حاجة بيخش على النت يشوفها، متابعا: لا أؤيد مبدأ التصنيف العمري للأفلام، لأن الممنوع مرغوب واللي عنده 18 سنة هيروح يشوف أفلام تصنيف 21 سنة.

وتابع الكاتب أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365: زمان كان فيه تجارة للمجلات الإباحية، وكانت تباع سرًا، هل أسيبها تتباع وأقول من حق الناس تشتري، معلقا على الرقابة في الدول المتقدمة: فيه فيلم يقدر ينتقد أمريكا؟.