اليوم.. محاكمة 23 متهما بأحداث رمسيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستكمل الدائرة 2 إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 23 متهمًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث رمسيس".

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات.

كما نسبت لهم وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.