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السيطرة على تسرب غاز داخل شقة سكنية بهضبة الأهرام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة حدائق الأهرام غرب الجيزة، حالة من القلق والخوف، بسبب حدوث تسرب غاز من أحد العقارات.

تلقى مسؤول الإدارة العامة لشرطة النجدة بلاغاً من الأهالي بحدوث تسرب غاز بالبوابة الرابعة بمنطقة هضبة الأهرام.

انتقلت الخدمات الأمنية تنسيقا مع قوات الدفاع المدني بالجيزة بإشراف اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، والأجهزة المعنية، بالفحص والمعاينة تبين حدوث تسرب بماسورة الغاز داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار رقم (103 ل).

تم إصلاح الكسر بمعرفة طوارئ الغاز دون وقوع خسائر بشرية، وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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