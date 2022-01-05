الدفاع المدني يمنع امتداد حريق إلى مسجد بأوسيم

حاصرت القوات مصدر النيران، وتبين نشوب الحريق في منزل بجوار مسجد حسين مكاوي بمنطقة بشتيل، ولم يسفر عنه خسائر في الأرواح.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع قطاع الشمال.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران بحارة متفرعة من شارع جمعية الرغامة.

اندلع حريق في منزل مجاور لمسجد بمركز أوسيم، شمال الجيزة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية