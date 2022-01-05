المبعوث الأمريكي يعود إلى إثيوبيا لبحث “آفاق” السلام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 10 دقائق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان سيعود الخميس إلى إثيوبيا لتشجيع الطرفين المتنازعين على المفاوضات بعد انسحاب مسلحي تيغراي إلى الإقليم الشمالي.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، إن “فيلتمان سيلتقي مع مسؤولين حكوميين كبار للبحث فيما يمكن أن تكون عليه آفاق محادثات للسلام”.

وأضاف: “نعتبر أن هذا يوفر فرصة لكلا الجانبين لوقف العمليات القتالية والجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

وتأتي هذه الرحلة بعدما أعلن مسلحو تيغراي انسحابهم إلى داخل الإقليم في شمال البلاد، إثر تهديدهم بالسير نحو العاصمة قبل أسابيع قليلة من ذلك.

وأحيا هذا الانسحاب الأمل في انطلاق مفاوضات السلام في إثيوبيا بعد أكثر من 13 شهرا من النزاع الذي تخللته انتهاكات وفظاعات.