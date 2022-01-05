صحفي مصري يكشف تفاصيل آخر لحظات مبارك قبل تنحيه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 47 دقيقة

كشف الصحفي المصري ياسر رزق بعض جوانب “خطاب التنحي” وقال إن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لم يجبر على التنحي، لكنه لم يترك السلطة “بخاطره”.

وأضاف رزق عبر قناة “صدى البلد” أن مبارك عقد اجتماعا مهما مع المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان وعدد من قادة أجهزة الدولة وطلب منهم حماية الشرعية.

وتحدث رزق عن بيان التنحي يوم 11 فبراير، قائلا إن مبارك طلب إذاعة البيان بعد وصوله هو وأسرته إلى مقر إقامته في مدينة شرم الشيخ، حيث كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.

وأوضح أن مبارك طالب قبل إلقاء بيان التنحي بحذف كلمة “التنحي” واستبدالها بكلمة “التخلي”، لافتا إلى أن المشير طنطاوي هو الذي كتب بيان التنحي في ذلك الوقت.

ووصف الإعلامي المصري المقرب من مبارك، الرئيس الراحل بأنه كان “رجلا وطنيا ومصريا مخلصا وقاتل في سبيل بلاده وحرر آخر حبة رمل في مدينة طابا”.

وأضاف: “لكن في السنوات الأخيرة من حكمه الأمور دخلت في طريق آخر”.