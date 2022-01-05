عشرات المظليين الإسرائيليين يرفضون المشاركة بتدريب مفاجئ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

رفض عشرات المظليين من جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي الخروج في تمرين مفاجئ لتزامنه مع موعد تسريحهم.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “كان” بأن “العشرات من جنود الاحتياط المظليين رفضوا المشاركة في تمرين مفاجئ لكتيبة في نهاية التوظيف العملياتي في غوش عتصيون”.

وأضافت: “قبيل تسريح عشرات الجنود إلى منازلهم مساء السبت الماضي، ورد أمر بإخراجهم لتدريب كتيبة مفاجئ في غور الأردن يتوقع أن ينتهي في وقت لاحق من هذا الأسبوع”.

وأشارت إلى أن “جنود الاحتياط الذين كانوا قد استعدوا للعودة إلى منازلهم وأبلغوا أزواجهم وأطفالهم ومراكز عملهم وإدارات مدارسهم بذلك، رفضوا المشاركة في التدريب”.

وتابعت أن “الكتيبة أدركت أنه إذا لم تحتو الأمر فورا فقد يحدث ثورة، وعليه تم اتخاذ قرار بتسريح جميع الجنود الذين رفضوا المشاركة في التدريب إلى منازلهم”.