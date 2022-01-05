شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للإعلام" يؤكد حرصه على عدم المساس بحقوق العاملين وصرف أجورهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعًا مع رؤساء قطاعات الهيئة، وعرض في الاجتماع ما أسفرت عنه الجهود المبذولة مع وزارة المالية لصرف مستحقات العاملين بالهيئة من علاوات خاصة وترقيات وتسويات.

وأكد أن وزارة المالية في سبيلها لتوفير التمويل المالي لصرف هذه المستحقات تباعًا في غضون الأيام القادمة حرصاً من الدولة على دعم الهيئة الوطنية للإعلام في أدائها لدورها الوطني ومضيها قدما في العمل على حوكمة منظومة العمل والتحول الرقمي لتطوير كافة جوانب العمل بها.

وناقش "زين" مع رؤساء القطاعات الوضع الراهن من التطبيق التجريبي لنظام البصمة بالهيئة ومدي كفاءة الأجهزة لاستيعاب كافة العاملين سواء أثناء الدخول والخروج ومعالجة أوجه القصور، وكذلك استكمال باقي مكونات النظام.

وشدد على حرصه التام على عدم المساس بحقوق العاملين وصرف أجورهم وفقا للقواعد المعمول بها ودون تأثير عليها نتيجة الأعمال التجريبية لنظام بصمة الحضور والانصراف.