شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي عالمي.. أمريكا تسجل نحو مليون إصابة بـ «كورونا» في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الولايات المتحدة ما يقرب من مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين، وفقا لإحصاء لرويترز، وهو رقم قياسي عالمي ويعادل نحو مثلي ذروة الإصابات التي شهدتها البلاد خلال يوم والتي بلغت 505109 إصابات قبل أسبوع فقط، مما يشير إلى أن المتحور أوميكرون الشديد العدوى لا يظهر أي علامة على التباطؤ.

وأظهر تحليل لرويترز أن عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات ارتفع بنحو 50 بالمئة الأسبوع الماضي ويتجاوز الآن 100 ألف، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى هذا المستوى منذ الزيادة التي شهدتها الولايات المتحدة في الشتاء الماضي. وإجمالا، بلغ متوسط الإصابات اليومية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي 486 ألفا، وهو معدل زاد إلى المثلين في سبعة أيام ويفوق كثيرا مثيله في أي دولة أخرى. وبلغ عدد الإصابات الجديدة المسجلة أمس 978856، منها بعض الحالات من يومي السبت والأحد اللذين لا تُبلغ فيهما كثير من الولايات عن أعداد المصابين لديها. وظل متوسط ​​عدد الوفيات اليومي في الولايات المتحدة ثابتا إلى حد ما طوال شهر ديسمبر كانون الأول وحتى أوائل يناير كانون الثاني عند حوالي 1300، وفقا لإحصاء لرويترز.