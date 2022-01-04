شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بإعادة مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة إلى الأعلى الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الوليلى بشأن "إنشاء قناة تلفزيونية متحدثة باللغات الأفريقية تماشياً مع السياسة المصرية لاستعادة مكانتها بين الدول الأفريقية".

وقال النائب مجدى الوليلى، مقدم طلب الإحاطة، إن الإعلام هو أحد أدوات العصر ومن أهم محاور القوى الناعمة التى يجب أن تصل إلى جميع المنازل فى أفريقيا سواء من خلال المسلسلات والأفلام أسوةً بالمسلسلات الهندية والتركية المتواجدة حالياً فى أفريقيا بكثرة، والاعتماد على بث مواد دينية من قبل مشايخ الأزهر لأن أغلب الطلاب الأفارقة قد درسوا في الأزهر الشريف، مع الاهتمام ببث الثقافة والتعليم المصري باعتبارهم الأكثر تأثيراً في حياة الشعوب الأفريقية، مما يعمل على زيادة الوعى بمصر وأهميتها.

وتابع: "نحن نعول على وجودنا في الفضاء الأفريقي من خلال قنوات فضائية مصرية، ونحن نؤكد على إطلاق قناة تخاطب أفريقيا كأحد أهداف لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، حيث ليس هناك تواجد للتلفزيون المصري داخل أفريقيا، ومن هذا المنطلق تقدمت بطلب إحاطة لمناقشة إنشاء قناة تلفزيونية مصرية متحدثة باللغات الأفريقية تصل إلى كل المنازل في أفريقيا تماشياً مع تواجد القيادة السياسية على رأس الكوميسا".

من جانبه، أوضح خالد مهنى، ممثل الهيئة الوطنية للإعلام، أن إطلاق قناة تلفزيونية متخصصة موجهة للقارة الأفريقية وناطقة باللغات الأفريقية مثل (السواحيلية- الأمهرية- العفرية) وغيرها، فهذا الأمر يستلزم إعداد دراسات موسعة مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة المعنية، وأولها توفير الموارد المالية اللازمة لمثل هذا المشروع من تجهيز ستوديو ومعدات وإيجار حيز فضائى ومعدات للإنتاج، هذا بخلاف المحتوى المقدم بما يستلزمه من كتاب ورؤساء تحرير وأطقم فنية ومترجمين وخلافه.

بدوره، قال صالح الصالحى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، إن مركز تدريب الإعلاميين الافارقة تم إنشائه عام 1977 وكان يتبع المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام وقد تم تدريب عدد 4228 دارساً بإجمالي 169 دورة تدريبية من معظم البلدان، وبالفعل قام المجلس بمواصلة تدريب الإعلاميين والصحفيين الأفارقة من خلال مركز التدريب، وذلك لتوطيد علاقة مصر بالدول الأفريقية وزيادة مهارات المتدربين الأفارقة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والأعمال الفنية المتصلة بها وتأكيدا على التواصل بين مصر واشقائها في افريقيا.

وأضاف الصالحي، أنه تم نقل مركز التدريب بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الدولة للإعلام وعند إلغاء تلك الوزارة عام 2020 تم إعادة الموظفين فقط، ولإعادة مركز التدريب للمجلس مرة أخرى لابد من إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة باستكمال المناقشة في اجتماع مقبل لحين إعداد دراسة جدوى لإنشاء قناة تلفزيونية مع دعوة وزارت الثقافة والخارجية والمالية.

كما وجهت اللجنة توصية لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار لإعادة مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



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لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب (5)



لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب (6)



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