زاخاروفا: روسيا تدين أي محاولات للضغط على بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 10:15 مساءً - منذ 14 دقيقة

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أمل موسكو في أن تلقى ممارسات بريشتينا التعسفية ضد البعثة الدولية إلى كوسوفو رفضا قاطعا من الأمم المتحدة.

وشددت زاخاروفا على أن “إعلان ممثل بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، شخصا غير مرغوب فيه، هو استمرار للخط الاستفزازي بشأن تفاقم العلاقات بين الأعراق”.

وأضافت: “نحن نعتبر الحيلة التالية لبريشتينا استمرارا للخط الاستفزازي بشأن تفاقم العلاقات بين الأعراق في المنطقة، وتشويه سمعة المنظمة العالمية، وليس أقلها، الدور البناء لروسيا في البلقان ومناطق الصرب في الإقليم”.

وتابعت: “ندين بشدة أي محاولات لتقييد الأنشطة أو الضغط على بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، واتخاذ خطوات عدوانية تتعارض مع روح ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244”.