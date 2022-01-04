ضربات للتحالف الدولي تستهدف مواقع إطلاق صواريخ في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 10:15 مساءً - منذ ساعتين

شنت طائرة تابعة لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، ضربة جوية على مواقع إطلاق صواريخ في سوريا، تشكل “تهديدا وشيكا”.

وقال مسؤول من التحالف، لوكالة رويترز للأنباء شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التحالف شاهد عددا من مواقع الإطلاق قرب قرية الخضراء في سوريا.

ولم يحدد المسؤول أيا من دول التحالف نفذ الضربة.

وأعلن الجيش الأمريكي أن طائرة مقاتلة تابعة للتحالف الذي تقوده واشنطن أسقطت طائرة مسيرة في شرق سوريا بعد اعتبارها تهديدا.

ويأتي الهجوم غداة الذكرى الثانية لمقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي استهدف في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.

وكانت إيران قد حثت مليشياتها في المنطقة على استهداف المصالح الأمريكية في أعقاب مقتل سليماني.

والإثنين، شنت فصائل موالية لإيران هجوما بطائرتين مسيرتين على قاعدة تضم قوات أمريكية قرب مطار بغداد حملت إحداهما شعار “ثأر سليماني”.

والسبت، أعلنت وسائل إعلام سورية، أن قاعدة عسكرية أمريكية في محافظة الحسكة تعرضت لقصف بقذائف الهاون.

وقالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا إن قذائف سقطت على القاعدة الأمريكية مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

وأضافت الهيئة أن “صفارات الإنذار دوت في القاعدة وتم رفع مستوى التأهب”.

والشهر الماضي، تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، لقصف صاروخي مجهول المصدر.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وكالة الأنباء السورية، استهداف قاعدة أمريكية في ريف الحسكة بـ5 صواريخ.