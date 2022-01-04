أمريكا.. إسقاط تهم الاعتداء الجنسي ضد حاكم نيويورك السابق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 10:15 مساءً - منذ ساعتين

قرر المدعي العام لمقاطعة ألباني، عاصمة ولاية نيويورك الأميركية، إسقاط تهم الاعتداء الجنسي ضد الحاكم السابق أندرو كومو.

وقال مكتب المدعي العام في مقاطعة ألباني، ديفيد سواريس، الثلاثاء، إن مراجعة شاملة ومستقلة للتحقيق في الادعاءات ضدالحاكم السابق أندرو كومو قد انتهت.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر، أن بريتاني كوميسو المساعدة السابقة لكومو، التي تقدمت بشكوى جنائية ضدالحاكم السابق تضمنت اتهامات بالتحرش الجنسي، أخبرت بمكتب المدعي العام إسقاط الدعوى.

ويأتي قرار المدعي العام لمقاطعة ألباني قبل 3 أيام من موعد مثول أندرو كومو أمام المحكمة.

في أغسطس الماضي، أعلن حاكم نيويورك، أندرو كومو، استقالته، بعد أيام من توصل تحقيق مستقل إلى تحرشه جنسيا بعدد من النساء.

ووصف كومو، خلال مؤتمر صحفي، التحقيقات بحقه بأنها “ذات دوافع سياسية”، معتبرا أنه يتنحى لأنه “لا يرغب أبدًا في أن يكون غير مجدي بأي شكل من الأشكال”.

وكان كومو، 63 عاما، أكد في وقت سابق أنه “لم يلمس أبدا أي شخص بطريقة غير لائقة”، بعد أن خلص التحقيق معه أنه تحرش جنسيًا بالعديد من موظفات حكومة الولاية.