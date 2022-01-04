انت الان تتابع خبر هالاند وبرشلونة.. الكشف عن بنود العقد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت صحيفة "كواترو" الإسبانية، قد أكدت أن هالاند اختار برشلونة كوجهة مقبلة بعدما قرر الانتقال للعب في إسبانيا، بدءا من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هالاند سيوقع لبرشلونة، لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى متغيرين اثنين.



وزادت: "هالاند سيتقاضى راتبا قدره 30 مليون يورو في الموسم، حيث يعمل برشلونة حاليا على تلبية كافة مطالبه، باعتبار أن الصفقة ستكون تاريخية إن تمت".

وأوضحت الصحيفة، أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، يريد إثبات أن برشلونة عاد ويمكنه التعاقد مع أي لاعب في السوق.

وتحاول الإدارة الكتالونية حاليا التخلص من عدد كبير من لاعبي الفريق، لإفساح المجال أمام إتمام صفقة بحجم هالاند.