انت الان تتابع خبر بينها يتعلق بالسياحة.. كردستان يصدر قرارات جديدة لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعقدت اللجنة، اجتماعاً باشراف وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، وجرى فيه استعراض تقرير وزارة الصحة الإقليم ثم إصدار القرارات الآتية:

أولاً: تمديد فترة تلقي اللقاحات بالنسبة للموظفين الحكوميين (المدنيين والعسكريين) لغاية 20 كانون الثاني يناير 2022، وأي موظف لا يلتزم بذلك سيعامل وفق قانوني الصحة العامة وانضباط الموظفين.



ثانياً: إجراء فحوصات كورونا في المنافذ الحدودية لجميع السائحين الذين يقصدون إقليم كردستان، بمن فيهم حاملو بطاقة اللقاح، باستثناء الذين أجروا فحصاً مختبرياً قبل 48 ساعة.

ثالثاً: قررت اللجنة العليا بأن تصدر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية، تعليمات خاصة بشأن مجالس العزاء.

رابعاً: على المجموعات السياحية القادمة إلى إقليم كردستان إجراء فحوصات كورونا قبل 48 ساعة من رحلاتها، أو أن يكون لديها بطاقات اللقاح.



خامساً: على جميع المواطنين (الذين تلقوا التطعيم أو لم يتلقوه) الالتزام بارتداء الكمامات والابتعاد عن بعضهم بعضاً 1.5 متر في جميع الأماكن العامة مثل (الدوائر الحكومية، الأسواق، المطاعم، المحال التجارية، الشركات، والأماكن الأخرى في القطاع الخاص.

سادساً: اعتباراً من 1/2/2022، لا يسمح لأحد بزيارة الأماكن العامة مثل (الدوائر الحكومية، الأسواق، المطاعم، المحال التجارية، الشركات، وقاعات المناسبات) ما لم يملك بطاقة اللقاح أو فحصاً قبل 48 ساعة.