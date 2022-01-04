السجل الأسود للقتل والقمع في طهران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت المقاومة الإيرانية بإحالة ملف 4 عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبت في طهران إلى مجلس الأمن الدولي، ودعت إلى محاكمة عادلة لرؤوس النظام المرشد الأعلى علي خامنئي ورئيس السلطة التنفيذية إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجني أمام المحكمة الجنائية الدولية، على مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي، وقتل 1500 متظاهر في احتجاجات 2019.

وأكدت المعارضة الإيرانية في تقرير صادر أمس، أن عام 2021 شهد المزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان وتصعيد القمع على كل جانب من جوانب الحياة، في إطار بحث نظام الوالي الفقيه على إحكام قبضته على السلطة.

احتجاجات يومية

ويشير التقرير إلى أن العام المنصرم شهد احتجاجات يومية في جميع أنحاء إيران. إلى جانب ثلاثة احتجاجات كبيرة في ثلاث مقاطعات، أصفهان (وسط) وخوزستان (جنوب غرب) وسيستان وبلوشستان (جنوب شرق) جسدت الأوضاع المتفجرة للمجتمع الإيراني، وللحفاظ على السيطرة والهيمنة، قرر المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، توحيد الصفوف في يونيو 2021.

واختار إبراهيم رئيسي، أحد منتهكي حقوق الإنسان السيئ السمعة، كرئيس للنظام. كما عين غلام حسين محسني إيجي إي رئيسا للسلطة القضائية، والأخير شغل منصب نائب رئيسي عندما كان الأخير رئيس السلطة القضائية من 2019 إلى 2021.

وأكد أن تعيين الثنائي جاء بعد تنصيب قائد قوات أمن الدولة السابق محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان، ليصبح هدف الثلاثة تكثيف أجواء الرعب والقمع لخنق كل أشكال المعارضة، مما يعكس جنون العظمة لدى النظام في مواجهة انتفاضات الشعب التي تلوح في الأفق والتهديد الوجودي الذي يشكلونه لبقاء النظام.

أزمات متتالية

وأرجع التقرير اندلاع المظاهرات بشكل يومي في جميع محافظات إيران إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي توالت بلا هوادة، في المقابل وصل عدد القتلى في إيران بسبب كورونا بسرعة إلى نصف مليون، حيث يموت المئات من الإيرانيين كل يوم، وتنتحر الممرضات بسبب ضغط العمل، وتمتلئ أسرة المستشفيات بالمرضى، بينما يقبع مئات الأشخاص الآخرين الذين يعانون من ظروف قاسية في ساحات وممرات المستشفيات.

وخوفا من انتفاضة أخرى يمكن أن تنتهي بإسقاط نظامه، أطلق خامنئي ومسؤولوه سياسة إجرامية في التعامل مع فيروس كورونا، حيث استخدم النظام استراتيجية الخسائر البشرية الجماعية لخلق حاجز ضد مد الانتفاضات.

نعمة خامنئي

ووصف خامنئي كورونا بأنه (نعمة) ونفى مسؤولو نظامه وجود الفيروس في إيران لأشهر، وعندما اضطروا للإعلان عن وصوله، حاولوا التقليل من شأنه.

ووصلت هذه السياسة إلى ذروتها في يناير 2021، عندما حظر المرشد الأعلى اللقاحات الأمريكية والبريطانية المعتمدة، مستشهدا ببعض نظريات المؤامرة.

ووصفت منصورة ميلز، باحثة في منظمة العفو الدولية، حظر خامنئي على اللقاحات بأنه «يتماشى مع ازدراء السلطات منذ عقود لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة».

واستفاد خامنئي أيضا من حظر اللقاحات، لأن إحدى مؤسساته المالية، «مقر تنفيذ أمر الإمام الخميني»، كانت مكلفة بإنتاج ما يسمى باللقاحات «المحلية»، والتي لم تفشل في المساعدة فحسب، بل كانت لها أيضا آثار جانبية خطيرة.

ارتفاع الإعدامات

شهد العام المنصرم عددا كبيرا من الإعدامات في إيران، حيث وصل الرقم الرسمي إلى 357 شخصا ، مما يعني تنفيذ 107 عمليات إعدام أكثر من عام 2020، مع العلم أن العدد الفعلي أعلى بكثير من ذلك، حيث أعدم النظام ما لا يقل عن سبع سيدات وثلاثة أحداث شنقا في ديسمبر الماضي.

وبينما ارتفع عدد الإعدامات منذ أن أصبح رئيسي رئيسا للنظام، أنهت ما يسمى بحكومة حسن روحاني «المعتدلة» فترة حكمها التي استمرت ثماني سنوات بما يقرب من 5000 عملية إعدام، بما في ذلك 144 في 2021.

وأعدم عدد من السجناء السياسيين في إيران عام 2021.، أبرزهم جافيد دهقان في سجن زاهدان المركزي في 30 ينايرالماضي، وعلي مطيري قبله بيومين، وحسن دهفاري وإلياس قلندرزيهي في 3 يناير، و4 سجناء سياسيين عرب في 28 فبراير، وفي ديسمبر أعدم النظام حيدر قرباني، السجين السياسي الكردي، على الرغم من الاحتجاجات الدولية لوقف إعدامه.

وفيات مشبوهة

وبالإضافة إلى عمليات الإعدام، قتل النظام الإيراني سرا سجناء سياسيين في السجن في ظاهرة تعرف باسم «الوفيات المشبوهة» وفقا للتقرير.

في فبراير توفي درويش جان آبادي، وبهنام محجوبي بعد تسمم غذائي في سجن إيفين، وبعد نقله للمستشفى بثمانية أيام أعلن عن وفاته، وتعمدت السلطات حرمانهما من الرعاية الطبية.

ورفض النظام توفير العلاج لساسان نيك نفس في سجن طهران الكبير يوم 7 يوليو، مما تسبب في وفاته، في حين مات شاهين ناصري في ظروف غامضة، وهو سجين شاب شهد تعذيب بطل المصارعة الإيراني نافيد أفكاري، الذي أعدم لمشاركته في انتفاضة 2018، بشكل مريب في سجن طهران الكبرى.

قتل تعسفي

ووفقا لإدارة الموارد البشرية الإيرانية، قتل ما لا يقل عن 77 إيرانيا في عام 2021 بشكل تعسفي، وكان معظم هؤلاء الضحايا عتالين محرومين في إقليم كردستان إيران وعاملي وقود في سيستان وبلوشستان.

وإلى جانب ذلك، أصيب ما لا يقل عن 107 أشخاص بسبب إطلاق النار عشوائيا من قبل حرس الحدود، حيث يقتل النظام الإيراني تعسفا الحمالين المحرومين بذريعة مكافحة الفساد والتهريب، بينما تسيطر قوات الحرس وخامنئي على أكبر شبكة تهريب إيرانية.

قمع الأقليات

وضاعف النظام انتهاكاته الممنهجة لحقوق الأقليات العرقية والدينية طوال عام 2021. واعتقل عشرات المواطنين الأكراد بسبب أنشطتهم الثقافية، ومن 11 إلى 14 نوفمبر شرع عملاء وزارة المخابرات في موجة اعتقالات لمواطنين أكراد في مدن مختلفة، منها بانه ومريوان وسقز وسنندج.

ولم تقتصر هذه الاعتقالات التعسفية على الأقلية الكردية، ففي الفترة من 14 إلى 17 مايو قبض على ما لا يقل عن 26 مواطنا من أصل عربي في الأحواز وماه شهر.

واعتقل النظام وإصدار أحكام قاسية بحق أعضاء من الطائفة البهائية، ووفقا لموقع مرصد حقوق الإنسان الإيراني، «بعد الإعلان عن نتائج امتحانات القبول الوطنية لعام 2021، تم استبعاد 17 بهائيا على الأقل ومنعوا من مواصلة تعليمهم بسبب معتقداتهم».

قرار أممي

وفي 17 ديسمبر الماضي، تبنت الدورة السادسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 68 للأمم المتحدة الذي يدين الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران، وأكد هذا القرار مرة أخرى أن نظام الملالي لم يتوقف عن انتهاكاته لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن تعيين منتهكي حقوق الإنسان مثل رئيسي ومحسني إيجئي في مناصب عليا شهادة على ما يمكن وصفه بـ «أزمة الإفلات من العقاب في إيران».

وردا على تنصيب رئيسي على رأس السلطة التنفيذية ، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنيس كالامارد «إن وصول إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلا من التحقيق معه في الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاختفاء القسري والتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران».

الإعدامات في إيران:

357 شخصا أعدموا في 2021

250 شخصا أعدموا في 2020

5000 إعدام خلال حكومة حسن روحاني

3 احتجاجات أحرجت الملالي في 2021

22 فبراير

اندلعت احتجاجات في سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، بعد أن أطلقت قوات أمن النظام النار على عشرات ناقلي الوقود المحرومين، وفي اليوم التالي وعلى الرغم من التواجد المكثف لقوات النظام الأمنية، انتفض الأهالي في مدينة سرافان واشتبكوا مع الأمن واقتحموا ، وفتحت قوات الشركة النار على السكان المحليين العزل، فقتلت 40 متظاهرا على الأقل، وجرحت 100 آخرين.

15 يوليو

انطلقت في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، بسبب النقص الحاد في المياه وسياسات النظام المدمرة التي تسببت في أزمة المياه، وسرعان ما اتخذ الاحتجاج طابعا سياسيا، حيث بدأت حشود الجماهير تردد شعارات مناهضة للنظام تطالب بإسقاط النظام.

وفتحت القوات القمعية النار على المتظاهرين العزل، ونظم الناس في عدة مدن أخرى في جميع أنحاء إيران احتجاجات تضامنا مع سكان خوزستان.

26 نوفمبر

بعد أيام من الاعتصامات والاحتجاجات واسعة النطاق، هاجمت قوات الأمن التابعة للنظام المزارعين والسكان المحليين في أصفهان، الذين كانوا يطالبون بحقهم في مياه الري. استخدمت الشرطة بنادق الخرطوش وأطلقت النار على الناس بشكل رئيس في عيونهم. نتيجة لذلك، فقد عدد من المتظاهرين، وخاصة الشباب، بصرهم.