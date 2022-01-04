استقال من الكونجرس بأمر ترمب

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وفي رسالة وجهها إلى رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قال نونيس إن استقالته من عضوية الكونجرس تدخل حيز التنفيذ، وفقا لنسخة من المراسلات حصلت عليها صحيفة «لوس أنجليس تايمز».
وتلقى مكتب بيلوسي الرسالة أمس الأول.
وكتب نونيس وهو جمهوري من تولاري «لقد كان شرف حياتي أن أمثل شعب (منطقة) سان هواكين فالي في كاليفورنيا على مدى السنوات الـ19 الماضية».
ويتولى نونيس منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا، التي من المتوقع أن تنطلق في الأسابيع المقبلة تحت اسم «تروث سوشيال»، التي جاءت في رد من جانب ترمب على إجراءات تويتر وفيس بوك ضده.
وكانت شركات التواصل الاجتماعي حظرت الرئيس السابق من استخدام منصاتها العام الماضي لدوره المزعوم في التحريض على الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي ومحاولات إبطال نتائج الانتخابات الرئاسية.
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