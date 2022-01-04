حقائب شتوية وسلال سعودية لمأرب وعدن

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وسلم المركز 85 طنا و600 كجم من السلال الغذائية في مديرية البريقة بمحافظة عدن، استفاد منها 4.800 شخص من الفئات الأكثر احتياجا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن.
يذكر أن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في اليمن يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
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