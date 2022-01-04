76 غارة جوية تدك الحوثيين

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وأكد مصدر عسكري أن قوات العمالقة تمكنت أمس من استعادة منطقة هجر كحلان وطوال السادة ومواصلة التقدم باتجاه مدينة النقوب شمال بيحان في مديرية عسيلان، وأشار إلى أنها دفعت بمزيد من التعزيزات إلى محافظة شبوة، وأن قوات اللواء الثالث عمالقة بقيادة العميد عبدالرحمن اللحجي ووحدات من اللواء الرابع مشاة وصلت إلى محافظة شبوة للمشاركة في العمليات العسكرية في مديريات بيحان، موضحا أن اللواء الثالث عمالقة وصل مدينة عتق مركز محافظة شبوة وفي طريقه إلى مديرية عسيلان للمشاركة إلى في عملية تحرير بيحان.
وفي جبهات مأرب، دحرت قوات الجيش الوطني ميليشيات الحوثي في الجبهات الجنوبية والغربية لمأرب، بعد محاولات تسلل قامت بها الميليشيات الانقلابية إلى مواقع قوات الشرعية. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أمس الأول، أن قواته نفذت 12 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة السابقة، وأن الضربات دمرت 15 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 133 عنصرا.
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