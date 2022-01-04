إغلاق الجسور في وجه الاحتجاجات السودانية

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ونقلت صحيفة «الانتباهة» السودانية على موقعها الالكتروني عن شهود عيان قولهم إنه تم إغلاق شارع النيل قبالة كبرى النيل الأبيض بالأسلاك الشائكة وجرى اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية مشددة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوات للتظاهر دعت إليها لجان مقاومة أمبدة في أم درمان، وانضم لها تجمع المهنيين السودانيين الذي طالب بقية اللجان بالخروج والاتجاه نحو القصر الرئاسي.
وتعد هذه التظاهرة الأولى بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بعد ستة أسابيع من إعادته إلى المنصب في إطار اتفاق سياسي مع الجيش.
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