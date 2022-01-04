اعتصامات في الضفة لإنقاذ الأسرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتصم مئات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية أمس، للمطالبة بإنقاذ حياة الأسرى الإداريين داخل سجون إسرائيل، ولا سيما المضربين منهم عن الطعام. وجرى الاعتصام المركزي قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، حيث رفع المشاركون صورا للأسرى الإداريين ولافتات تطالب بالإفراج عنهم جميعا. وردد المعتصمون هتافات منددة بسياسة الاعتقال الإداري وأخرى تطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى المضربين خاصة هشام أبوهواش المضرب عن الطعام لليوم الـ141 على التوالي. وحذر الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، حسن عبدربه، من تراجع خطير للوضع الصحي للأسير أبوهواش وتزايد احتمالات تعرضه لموت مفاجئ.

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