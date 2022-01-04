خبر كاذب يقتل 20 من أسرة واحدة بالعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أن محكمة تحقيق الحلة صادقت على اعترافات 13 متهما في جريمة قتل عائلة كاملة من 20 فردا برصاص القوات الأمنية العراقية في منطقة الرشايد في ناحية جبلة، بمحافظة بابل، 100 كلم جنوبي بغداد.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن «قاضي التحقيق صادق على أقوال 13 متهما من بينهم 9 ضباط و3 منتسبين، إضافة إلى المخبر الذي أدلى بمعلومات غير صحيحة».

وأضاف «من خلال التحقيقات مع المتهمين تبين أن سبب الحادث إخبار كاذب من قبل ابن أخ المجني عليه، زوج ابنته، نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعيا وجود إرهابيين مطلوبين وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي في دار المجنى عليه ليداهم منزله من قبل الأجهزة الأمنية».

على صعيد آخر، أعلنت مصادر أمنية عراقية تعرض رتل ثان للدعم اللوجستي تابع لقوات التحالف الدولي أمس، لانفجار بعبوة ناسفة على طريق المرور السريع في ناحية اليوسفية جنوبي بغداد، دون أن يسفر عن إصابات.

وكان اللواء يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وصف الهجمات على قوات التحالف الدولي بأنها «غير مبررة وليست من مصلحة الجميع وغير مجدية، وخاصة أن قوات التحالف الدولي أكملت انسحابها من العراق قبل 31 ديسمبر الماضي، ولا توجد اليوم أية قوات أجنبية ذات مهام قتالية على أرض العراق، وإنما يوجد مدربون ومستشارون».