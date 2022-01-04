شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" توصى بتكثيف إقامة الندوات الثقافية بالجيزة لرفع الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب نادر مصطفى، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أسماء سعد الجمال بشأن عدم تطوير قصر الثقافة بمركز الصف بمحافظة الجيزة، وسط حضور ممثلي وزارة الثقافة.

وقالت النائبة أسماء سعد الجمال، إن قصور الثقافة هى أحد أهم المؤسسات الثقافية المصرية المؤثرة فى نشر الثقافة والوعى لدى مختلف طبقات الشعب، مشيرة إلى أن مركز الصف بمحافظة الجيزة يضم 28 قرية يقطنها ما يقرب من 300 ألف نسمة إلا أنه يفتقر الى المؤسسات الثقافية، وأنه لا يوجد سوى بيت ثقافة واحد يمارس نشاطه داخل شقتين مساحتهما الإجمالية 120 متراً ، وهو لا يفى بالهدف المرجو من نشر الوعى الثقافى، الأمر الذى يتطلب إنشاء قصر ثقافة جديد يقدم خدمات ثقافية للشباب بالشكل اللائق.

كما أشارت إلى أنه سبق تخصيص مساحة 1000 متر في أرض الإدارة الزراعية القديمة داخل الكتلة بمركز الصف لإقامة قصر الثقافة المشار إليه ولكن لم يتم عمل شىء للآن.

ونهاية الاجتماع أوصت اللجنة برئاسة النائب نادر مصطفى بتكثيف إقامة الندوات الثقافية والقوافل المتنقلة من خلال قصور الثقافة وخاصة بمركز الصف بمحافظة الجيزة، لرفع درجات الوعي لدي الشباب وتعميمها علي مستوي المحافظات.

كما أوصت بالتزام محافظة الجيزة بالإسراع في إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض بمركز الصف بمحافظة الجيزة مساحتها 1000متر مربع لإقامة قصر الثقافة عليها مع قيام النائبة أسماء سعد الجمال بمتابعة ذلك وإفادة اللجنة بما تم.