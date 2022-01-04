شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف للنواب عن تقنين أوضاع الصيداليات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن الخطيب، إن للصيداليات الإلكترونية أمر واقع مملوس، كاشفا عن صدرو قرار من مجلس الوزراء لتشكيل لجنة لتقنين أوضاع للصيداليات الإلكترونية.

وأكد الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة طلبات إحاطة متعلقة بمشكلات الأدوية، أن هناك اتجاه لإصدار تشريع لتنظيم عملية تداول الأدوية عبر مواقع الإنترنت، وقائلا: إن هيئة الدواء المصرية قامت بضبط عدد من الأدوية المغشوشة المتداولة عبر الإنترنت، وتم إبلاغ النيابة العامة بشأنها.

وشدد "الخطيب" على أهمية التشديد على التفتيش الصيدلى التابع لوزارة الصحة لضبط سوق الدواء ومواجهة ظاهرة تداول الادوية دون روشتة طبية أو على مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة المضادات الحيوية نظرا لخطورتها على صحة المواطن في حال وصفها من غير المتخصصين.

وكان النائب عاطف مغاورى مقدم طلب الإحاطة قد أشار إلى خطورة تداول الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقال خلال اجتماع اللجنة: "أننا فى حاجة ماسة لضبط بيع الأدوية عن طريق الصيدليات"، مشيرا إلى وجود أدوية بئر سلم.











































