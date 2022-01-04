شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بعدم صرف "المضادات الحيوية" من الصيدليات دون "روشتة" الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بعدم صرف أى أدوية من الصيدليات دون روشتة الأطباء، وخاصة أدوية المضادات الحيوية، وذلك خلال نهاية اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، بشأن مخالفة الصيدليات للقانون وإعطاء وصفات علاج بدون روشتة طبيب والقيام بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون، وطلب الإحاطة المقدم من عاطف المغاوري، بشأن تجارة وتداول الأدوية إلكترونيًا عبر الشبكة العنكبوتية بما تمثله من مخاطر على الصحة العامة للمواطنين مما يعد إهدارًا وتجاوزًا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة.

كما أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مجلس الوزراء بفض الاشتباك القائم بين وزارة الصحة وهيئة الدواء ووزارة التنمية المحلية حول تضارب الاختصاصات بملف الأدوية، كما أوصت اللجنة هيئة الدواء بإفادة بقرارها حول تشكيل لجنة بخصوص منع صرف أدوية المضاد الحيوية دون روشتة الأطباء، كما مخاطبة جهاز التنظيم والإدارة بشأن وجود أكثر من 500 باحث ودكتور لم يشملهم القانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء هيئة الدواء المصرية بخصوص توزيعهم.

فيما أكد تامر عصام رئيس هيئة الدواء أن التفتيش الصيادلي بالمحافظات سينتهي واختصاصات هيئة الدواء سوف نحصل عليها كاملة وسيتم تنفيذ اختصاصاتها كاملة، مشيرًا إلى أن لديه استعداد لتقديم كشف حساب عما قدمته هيئة الدواء لشركات قطاع الأعمال.

وأوضح ضرورة أن يكون هناك تنافسية فى صناعة الدواء بدلا من أن تتحكم شركة واحدة فى كامل السوق، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من نوع للدواء الواحد، مضيفًا أن الخلطة السحرية أننا نقوم بعمليات توعوية قبل تنفيذ أى تفتيش صيدلى.