شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صحة الشيوخ: لابد أن تشمل الخطط السكانية جميع اللاجئين والتزامهم بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لإستكمال مناقشات الأزمة السكانية وذلك بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان وأعضاء المجلس القومى للسكان.

وقال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أنه لابد أن تشمل الخطط التى تستهدف وضع حلول للمشكله السكانية، جميع اللاجئين وتوقيعهم على إقرارات بالالتزام بالخطة السكانية بعد وضعها واعتمادها.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان، أن الارادة السياسية المتمثلة في رأس الدولة هى المتكأ الأساسي الذى نعول عليه لتحويل الدراسة إلى أمر واقع يتم تنفيذه على الأرض.

وأكد الدكتور محمد جزر، على أن استضافة اللجنة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة مفتى الديار الدكتور شوقي علام، أثرت الدراسة بآراء مستنيرة وردت على كافة الشبهات التى تثار على مواقع التواصل بخصوص تنظيم النسل، ولا بد من دور واضح وممنهج للإعلام لتنوير المجتمع وزيادة الوعى بالقضية السكانية.

وأضاف الدكتور محمد جزر، أنه لا يمكن الاعتماد على التنمية وحدها مثل اليابان بل يجب اتباع نموذج سنغافورة وكوريا فى الجمع بين التنمية والسيطرة على التعداد السكانى وإعادة التوزيع الديموجرافى.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، أن محافظة الوادي الجديد تعدادها ربع مليون نسمة فقط علي ثلث مساحة مصر وبعض المدارس بها ثلاثة طلاب بالفصل والمستشفيات فارغة فيجب عمل حوافز كبيرة للشباب للذهاب حيث بها فرص عمل كبيرة ومستوي حياة أفضل من العاصمة والمدن الكبرى.

وأكد الدكتور محمد جزر إنه إذا لم يتم السيطرة سريعاً على معدلات النمو السكانى وظللنا بنفس معدلات اليوم، سنصل إلى 125 مليون في 2030 وإلي 160 مليون في 2050، مشيرا إلى أن نهى رسولنا الكريم (ص) عن الكثرة التى كغثاء السيل فالمباهاة بالأمة لن يكون إلا بمسلم قوي ومنتج ونافع لنفسه ولغيره ولوطنه.