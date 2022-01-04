شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

قال فيها: يطيب لي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أن أتقدم لقداستكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات، داعيا الله أن يعيده عليكم بالخير و اليمن و البركات، و أن يوفقكم في كل ما تقومون به، وأن يشمل برعايته وطننا الغالي في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتظل مصر دائما رمزاً للحضارة ومنارة تضيء للعالم بفضل وحدة أبنائها ورعايتهم لما تحض عليه قيم الأديان السماوية الجليلة".