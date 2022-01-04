شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لــ"تعليم النواب" لمناقشة ملف تطوير المناهج وإلغاء التشعيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعا الآن، بحضور وزير التربية والتعليم، وذلك لدراسة بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب بالجلسة العامة يوم الثلاثاء الموافق 28/12/2021، فيما يتعلق بتطوير المناهج وصعوبتها، وقرار إلغاء نظام التشعيب لطلاب الثانوية العامة.

ويتناول اجتماع اللجنة المغلق، استمرار دراسة بيان الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب بالجلسة العامة يوم الثلاثاء الموافق 28/12/2021، فيما يتعلق بسُبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية.

وتجتمع اللجنة غدا الأربعاء، لدراسة بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب بالجلسة العامة يوم الثلاثاء الموافق 28/12/2021، فيما يتعلق بسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول، وسياسة الحكومة لحل مشكلة تكدس الفصول الدراسية، والانتهاء من إنشاء بعض مباني مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وعدم استلام الهيئة العامة للأبنية التعليمية للأراضي المخصصة لها.

كما يتناول الاجتماع استمرار دراسة بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب بالجلسة العامة يوم الثلاثاء الموافق 28/12/2021، فيما يتعلق بنقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعدم تثبيت الذين تم التعاقد معهم، وسياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين والخدمات المعاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية.