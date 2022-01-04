شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية تنجح فى ضم المتحف الأتونى بالمنيا لمشروعات الخزانة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت النائبة هيام بنيامين، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ضم مشروع المتحف الأتوني ضمن مشروعات الخزانة العامة للدولة كأحد المشروعات المتعثرة.

وكانت بنيامين، تقدمت باقتراح برغبة موجه إلى وزير السياحة والآثار، في أكتوبر الفائت، بشأن استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني بمحافظة المنيا، مع وضع جدول زمنى تفصيلى للانتهاء من أعمال التشطيبات والعرض المتحفي، وهو مشروع متعثر على مدار نحو 19 عاما.

ويتطلب استكمال المشروع تكلفة قدرها 250 مليون جنيه مصري فقط، فيما توقف العمل به عند المرحلة الثالثة.

وناقشت لجنة السياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الاقتراح، بحضور اللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة للشئون المالية والإدارية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالوزارة.

وطالبت نائبة التنسيقية بضرورة عرض الأمر على وزارة التخطيط لإدراج مشروع المتحف الأتوني ضمن مشروعات خطة عام 2022/ 2023 ، كأحد المشروعات المتعثرة، وهو ما استجابت له الوزارة وبنك الاستثمار القومي، وتقديم توصية عاجلة بضرورة ضم المشروع لمشروعات الخزانة العامة للدولة، ومخاطبة وزارة السياحة والآثار لإدراج المتحف ضمن خطة وزارة السياحة والآثار للعام الجاري.