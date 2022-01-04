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تأجيل الحكم على المتهمين بتمزيق جسد "سيدة بولاق الدكرور" لـ11 يناير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح بولاق الدكرور، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين بسحل وتقطيع جسد "نسمة" المعروفة إعلامية بسيدة "بولاق الدكرور" لجلسة 11 يناير الجاري.

البداية كانت بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل تدعى نسمة ع. م.، مصابة بجروح قطعية وكدمات متفرقة وادعاء تعدى آخرين ومقيمة بمدينة عامر بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة أفادت بتعدي 3 أشقاء «سيدتين» وفاء م. ع.، سعادة م. ع.، و«شقيقهما» حسين م. ع.، معلومين لديها، عليها بالضرب بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 35571 جنح بولاق الدكرور، وتم ضبط أحد المتهمين وأصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار 2 آخرين وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطهما.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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