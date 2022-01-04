إيران تتهم 9 دول بينها أمريكا في قضية مقتل سليماني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - يناير - 2022 5:46 مساءً

أصدر القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، قرارات بالملاحقة القضائية لـ 127 شخصا ضالعا في حادث اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران ذبيح الله خدائيان، أنه “تم توجيه الإنابة القضائية الدولية لـ 9 دول من ضمنها أمريكا في إطار هذا الملف، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.

وكان مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون القانونية نورالله قدرتي أعلن في وقت سابق اليوم عن تحديد 127 متهما في ملف اغتيال قاسم سليماني.

من جانبه، قال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إن إيران حددت 125 متهما ضالعين في مقتل قاسم سليماني، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي المسؤول المباشر عن الاغتيال.

واعتبر آبادي أن ترامب على رأس المتهمين لأنه أصدر أمر التنفيذ. ولفت إلى أن الـ 125 متهما غالبيتهم عناصر في هيكل الإدارة الأمريكية.

وختم آبادي بقوله، إن الرئيس الأمريكي السابق ترامب أقر بنفسه بأنه أمر بتنفيذ هذا “العمل الإرهابي” معتبر ذلك فخرا لنفسه. مشيرا إلى أن إقرار ترامب يعد وثيقة قابلة للاستناد في المحاكم الدولية.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز “هيل فاير”، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد “الحشد الشعبي” في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني، لم يسفر عن وقوع ضحايا من العسكريين