لمنع المهاجرين.. بولندا تتفق مع متعاقدين لبناء سياج على حدود بيلاروسيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت نائب وزير الداخلية البولندي، ماسيج وونسيك، بأن حرس الحدود البولندي وقع عقودا مع متعاقدين لبناء سياج على الحدود مع بيلاروسيا.

وقال وونسيك في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء “حرس الحدود وقعوا اليوم ثلاثة عقود رئيسية لبناء السياج”.

بدورها قالت نائبة قائد حرس الحدود البولندي، فيوليتا غوزكوفسكايا، إن طول السياج سيكون 186 كيلومترا. وسيتم تنفيذ أعمال البناء في أربعة مواقع. ومن المقرر الانتهاء من البناء في أواخر يونيو 2022.

وسيتم استخدام الفولاذ لبناء السياج، مع توفير 22 بوابة من أجل السماح لهجرة الحيوانات.

ومنذ بداية العام الحالي، سجل حرس الحدود البولندي حوالي 40 ألف محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني من بيلاروس. وهذا أكثر بعشر مرات من العام الماضي. في تشرين الثاني/ نوفمبر، تم تحديد حوالي 8.9 ألف محاولة من هذا القبيل، في تشرين الأول/أكتوبر 17.4 ألف، في أيلول/سبتمبر 7.7 ألف، وفي آب/أغسطس 3.5 ألف.

وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.

وقامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع عبور هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق “أزمة الهجرة” على الحدود المشتركة، وهو ما تنفيه الأخيرة.