شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. عاصفة جليدية تغلق طريقاً رئيسياً في فرجينيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون اليوم الثلاثاء، إن سائقي السيارات في ولاية فرجينيا حوصروا في سياراتهم الليلة الماضية، بينما كانت السلطات تحاول إعادة فتح قطاع مغطى بالجليد من طريق 95 بين الولايات الذي أغلقته عاصفة غطت المنطقة الأمريكية بالجليد في اليوم السابق.

وقالت وزارة النقل في فرجينيا إن الطريق آي-95، وهو طريق رئيسي بين شمال وجنوب الولايات المتحدة، أُغلق في الاتجاهين قرب فريدريكسبيرج لمسافة 89 كيلومترا تقريبا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشكلة بدأت أمس الاثنين عندما سقط الجليد بارتفاع 30 سنتيمترا في أجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة ومناطق الوسط المطلة على المحيط الأطلسي مما تسبب في العديد من حوادث السيارات والانزلاقات.