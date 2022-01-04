شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف ألباني بمطار فرانكفورت لارتكابه جريمة قتل ضابط كبير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الشرطة الاتحادية الألمانية القبض على رجل مطلوب لارتكابه جريمة قتل بموجب مذكرة توقيف دولية في مطار فرانكفورت.

وذكرت الشرطة أن الرجل المنحدر من ألبانيا 42/ عاما/ كان يريد السفر إلى اسطنبول في يوم رأس السنة الجديدة، وأوقفته الشرطة في مطار فرانكفورت.

ويبحث القضاء الألباني دوليا عن الرجل المدان - بحسب البيانات - بقتل ضابط شرطة كبير بالاشتراك مع والده رميا بالرصاص في مدينة شكودر شمال ألبانيا في عام .2000 وبعد أن قضى بالفعل جزءا من عقوبته، تم إطلاق سراحه بكفالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ثم اختفى عن الأنظار.