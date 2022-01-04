شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن تفاصيل جديدة حول تحطم مروحية إسرائيلية بالبحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل جديدة حول حادث تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط، ليل الإثنين، والذي أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة ثالث بجروح خلال رحلة تدريبية.



ووفق صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن ”الضابط الذي نجا من حادثة تحطم الطائرة العسكرية تمكن من إرسال تقرير أولي إلى قاعدة وحدته عبر الهاتف الخلوي“، موضحة أنه قدم ”آخر المستجدات عن الحادث لجلب القوات إلى المنطقة“.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن ”الضابط أطلع الجيش على تفاصيل اللحظات الأخيرة للحادثة“، لافتة إلى أنه فعل ذلك بالتوازي مع إنقاذ نفسه من المروحية قبل تحطمها.