لابيد مغردا بالفارسية: النظام المتطرف في إيران سيخسر المعركة مع إسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

رد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، على نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، واصفاً النظام الإيراني بـ“المتطرف“ الذي يهدد بتدمير إسرائيل، معتبرا أنه سيخسر المعركة مع إسرائيل.



وكتب لابيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ باللغة الفارسية، وهو يشير إلى تغريدة عبد اللهيان: ”النظام المتطرف في إيران يهدد بتدمير إسرائيل، لكنه سيخسر المعركة كما هو الحال دائمًا“.

وأضاف أن ”القيادة الفاشلة للنظام تقضي على إيران من الداخل، ويجب أن يعرف الشعب الإيراني أن الجمهورية الإسلامية هي سبب حياتهم البائسة“.

واستشهد وزير الخارجية الإسرائيلي ببيت شعر للشاعر الفارسي سعدي الشيرازي ”المبدأ السيىء لا ينبغي أن يكون جيداً، لأن أساسه سيىء“.