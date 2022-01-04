شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 14 شخصاً في انهيار أرضي جنوب غربي الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى 14 شخصا حتفهم بعدما وقع انهيار أرضي بموقع بناء في مدينة بيجيه بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات المحلية القول، اليوم الثلاثاء، إن الانهيار الأرضي وقع مساء أمس.

وأضافت السلطات أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على 17 شخصا، كان 14 منهم قد فارقوا الحياة بالفعل.

ونقل الثلاثة الآخرين إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، وهم في حالة مستقرة، فيما

تم إعلان اكتمال جهود الإنقاذ، إذ لا يزال التحقيق جاريا لتحديد سبب الانهيار.