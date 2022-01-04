شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 24 ألف شخص ووفاة طفلين جراء الفيضانات بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدت فيضانات كبيرة في جزيرة سومطرة بإندونيسيا، إلى إجلاء حوالي 24 ألف شخص ووفاة طفلين.

وأوضحت وكالة إدارة الكوارث المحلية أن أمطارًا غزيرة هطلت على شمال الجزيرة الإندونيسية منذ 31 ديسمبر، ما تسبب في فيضان الأنهار ورفع منسوب المياه إلى ثلاثة أمتار في المناطق السكنية.

وأعلنت السلطات في إقليم أتشيه (شمال) حالة الطوارئ بعد هذه الكارثة التي دمرت مباني عامة وبنى تحتية ومناطق زراعية، فيما شهدت مقاطعة جامبي الزراعية بوسط سومطرة، تضرر 24 ألف شخص من الفيضانات التي لم تسفر عن وقوع ضحايا.