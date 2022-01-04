سبعة قتلى في اشتباك مسلّح في شرق فنزويلا

أعلنت السلطات الفنزويلية الإثنين أنّ سبعة أشخاص على الأقلّ، بينهم فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، قتلوا وأصيب شخصان آخران بجروح في اشتباك مسلّح دار على مدى ساعات عديدة بين جماعتين مسلّحتين في مدينة صغيرة في شرق البلاد.

وقالت الشرطة في مذكّرة داخلية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس إنّ «تصفية الحسابات» هذه دارت رحاها في مدينة بارانكاس ديل أورينوكو في الأول من كانون الثاني/يناير «على مدار أكثر من سبع ساعات» تمّ خلالها إطلاق حوالى ألف رصاصة.

وجاء في الوثيقة أنّه «خلال الاحتفال بالعام الجديد (...) وصل مجهولون ومن دون سابق إنذار بدأوا بإطلاق النار على الحاضرين، مما تسبّب في تبادل لإطلاق النار».

وأضافت الوثيقة أنّ أحد طرفي هذه الاشتباكات المسلحة هم أفراد من عصابة «اتحاد بارانكاس» التي تنشط في المنطقة منذ سنوات.

ولم توضح الشرطة في مذكرتها إلى أي جماعة ينتمي مسلحو الجهة الأخرى، لكنّ وسائل إعلام محليّة أكّدت أنهم ينتمون إلى مجموعة مسلّحة كولومبية متمرّدة، على الرّغم من أنّ الحدود الكولومبية تقع على بعد ألف كيلومتر تقريباً.