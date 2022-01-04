القضاء يعلن عدد دعاوى المخدرات في رصافة بغداد خلال 2021

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن صدور (1007) أحكام بحق المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة خلال عام 2021.



وقال رئيس محكمة استئناف الرصافة الاتحادية، عماد الجابري، بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى ورد لـ الخليج 365، إن "محكمة الجنايات اصدرت (390) حكماً بحق المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة، فيما اصدرت محكمة جنح الرصافة (617) حكماً بحق متعاطين للمواد المخدرة".



واشار الجابري الى ان "محكمتي الجنايات والجنح اصدرت (885) حكماً بحق المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة عام 2020، لافتاً الى ان عام 2019 اصدرت فيها محكمتي الجنايات والجنح(567) حكماً".