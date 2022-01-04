متى تنتهي الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

توقّع الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن تنتهي الموجة الرابعة لكورونا في مصر بنهاية يناير الجاري.

وقال عنان في تصريحات لمصراوي، إن "ذروة الموجة الرابعة انكسرت في منتصف نوفمبر الماضي، والأرقام تنخفض حالياً، ومتوقع أن تنتهي الموجة الرابعة بنهاية يناير".

وأوضح أن هناك مؤشرات على أرض الواقع لانخفاض إصابات كورونا، خاصة من شهادات الأطباء بمستشفيات الفرز والعزل، مؤكدًا وجود موجة خامسة من الجائحة هذا العام.

كانت وزارة الصحة أعلنت مساء الاثنين، تسجيل 723 حالة إيجابية بفيروس كورونا، و20 حالة وفاة.

وبحسب الوزارة فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 387882 من ضمنهم 322180 حالة تم شفاؤها، و 21817 حالة وفاة.